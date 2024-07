Minaccia i vicini sparando un colpo di pistola in aria

il caso

ROMA Ha minacciato i vicini di casa, esplodendo in aria un colpo di pistola. È successo a Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano dove i carabinieri hanno denunciato un 26enne con l’accusa di minaccia aggravata. I fatti risalgono a quattro giorni fa quando alla centrale del 112 è giunta una segnalazione in merito ad una lite. I militari della stazione di Villa Minozzo, arrivati sul posto, hanno trovato il giovane in possesso di una revolver ad aria compressa poi sequestrata. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti grazie alle testimonianze dei presenti, sarebbe nata una discussione tra lui e i vicini per due auto in sosta che ostruivano l’accesso alle abitazioni. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto nella sua disponibilità anche 13 grammi di hashish e per questo è stato segnalato alla prefettura quale assuntore.