La Cremonese passa 2-1 al Ceravolo, sconfitta per il Catanzaro

serie b

CATANZARO Due gol per stendere il Catanzaro in casa. La Cremonese passa al Ceravolo 2-1 contro i calabresi guidati da mister Caserta. Ospiti in vantaggio con Castagnetti. Il centrocampista riceve da Zanimacchia e dal fondo fa partire un cross che finisce per beffare Pigliacelli. I padroni di casa reagiscono e trovano il pari al 28esimo con Compagnon. Situm punta il suo avversario e poi lancia il compagno che entra in area e davanti a Fulignati non sbaglia. Nella ripresa, regna l’equilibrio fino al minuto 88, quando Johnsen controlla un pallone e si defila, palla in mezzo per Barbieri che davanti a Pigliacelli è freddissimo: 2-1 e risultato finale a favore dei grigiorossi. Quella giocata oggi è la gara numero 100 con la maglia giallorossa di Pietro Iemmello, il bomber avrebbe preferito festeggiare con un gol.

