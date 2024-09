Anziana uccisa in casa dal nipote a colpi di forbice

il fatto

Una donna ottantenne residente a Chiavari (Genova) è stata uccisa nella sua abitazione. I carabinieri hanno fermato il nipote che viveva con lei e lo stanno interrogando in caserma a Chiavari. È stato il nipote, Simone Monteverdi, a chiamare i carabinieri dopo avere ucciso l’anziana nonna, Andreina Canepa. «La nonna è morta ma io sto bene» ha detto al telefono del numero unico delle emergenze. Quando i militari sono arrivati nell’appartamento insieme al medico hanno trovato la donna ormai senza vita e il nipote sporco di sangue. «Prima abbiamo litigato – il suo primo racconto agli inquirenti – poi l’ho colpita con una forbice che ho buttato dalla finestra». Nel pomeriggio, il nipote è stato ascoltato per ore in un interrogatorio, mentre i vicini hanno parlato di diversi litigi avvenuti tra i due in passato.