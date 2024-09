È morta Paola Marella, architetto e volto noto della tv

la scomparsa

ROMA E’ morta Paola Marella, architetto e star di Real Time. Milanese, celebre per il suo gusto e il suo ciuffo bianco, Marella aveva 61 anni. Da tempo lottava contro un tumore. Lo rende noto Davidemaggio.it. Lascia un figlio: Nicola. Nel 2011 il primo tumore al seno, nel 2020 la scoperta di un altro nodulo che si è rivelato benigno. Così parlava a Panorama nel 2021 della sua malattia: «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla». Marella è approdata sul piccolo schermo nel 2007 diventando uno dei primissimi volti di Real Time. Tra i suoi programmi più noti “Cerco” e “Vendo Casa Disperatamente”, “Un Sogno in Affitto”, in onda su Sky Uno.

