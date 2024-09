Giornata mondiale dell’Alzheimer, la Provincia di Vibo Valentia si illumina di viola

l’iniziativa

VIBO VALENTIA Nella serata di sabato 21 settembre, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, la facciata dello stabile che ospita la Provincia di Vibo Valentia è stata illuminata di viola, il colore del “non ti scordar di me”, fiore simbolo della lotta alla malattia. «Anche la nostra Provincia – su proposta dell’Unione delle Province Italiane (Upi) – ha aderito, in maniera sentita e convinta, alla “Giornata Mondiale dell’Alzheimer”, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi), con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa grave patologia e sensibilizzare le istituzioni preposte e l’opinione pubblica sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale», ha dichiarato, al riguardo, il presidente Corrado Antonio L’Andolina. Come segno di vicinanza ai tanti pazienti italiani affetti da Alzheimer e alle loro famiglie, come segnale di vicinanza istituzionale ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori che ogni giorno lottano contro questo male, anche la Provincia di Vibo Valentia ha, dunque, illuminato simbolicamente, nel corso della serata di sabato, la propria sede istituzionale. «La vicinanza delle istituzioni alle difficoltà vissute dai pazienti e dalle famiglie affetti da una patologia così grave è testimonianza d’affetto ma vuole fungere anche da sprone al fine di intensificare la ricerca e individuare percorsi terapeutici sempre più avanzati», – ha chiosato il presidente L’Andolina.

