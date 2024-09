Inquinamento, “PresaDiretta” a Crotone. «Viviamo sui veleni, riescono a dormire la notte?»

il caso

CROTONE Si occuperà anche di Crotone la puntata di “PresaDiretta”, dal titolo “Un mondo di scarti”, in onda stasera su Raitre a partire dalle 20.35. In special modo si parlerà di rifiuti, inquinamento e malattie «con i quali – riporta il lancio della puntata – sono costretti a convivere anche i cittadini del crotonese, in attesa da vent’anni della bonifica dell’area ex Pertusola e dell’intero sito ex industriale, una delle zone più inquinate d’Italia. Dove si producevano zinco, acido fosforico, fertilizzanti, oggi c’è una discarica con un milione di tonnellate di rifiuti interrati. E promesse mai mantenute».



Errigo: «Non esistono discariche idonee fuori dalla Calabria»



«Non si è ragionato abbastanza sul luogo di destino di questo milione di tonnellate di rifiuti. Prima di autorizzare la rimozione dovevano dire, dove li destiniamo, dove li collocheremo? Invece non l’hanno fatto e quindi adesso si pagano le conseguenze». Ha risposto così il Commissario straordinario per la bonifica Emilio Errigo, alla domanda sul perché dopo cinque anni sia stata ribaltata la decisione condivisa dai cittadini e dalla totalità delle istituzioni locali. Per loro i rifiuti industriali della discarica fronte mare dell’area Sin Crotone dovevano lasciare la Calabria. Invece potranno essere smaltiti in una discarica locale. Lo ha deciso il Ministero dell’Ambiente approvando la prima parte del progetto di bonifica delle aree industriali di proprietà Eni Rewind. Il Commissario aggiunge: «Non esistono discariche idonee che hanno la capacità di ricevere questa enorme quantità di rifiuti pericolosi fuori dalla Calabria».

«Viviamo su un tappeto di veleni»

“PresaDiretta” ha intervistato anche Tina De Raffaele dell’associazione “Crotone ci mette la faccia”. «Ti senti sconfitta – ha detto la donna – riescono a dormire la notte sapendo che abbiamo un tappeto di veleni? Noi camminiamo sui veleni, noi li respiriamo. Riescono a dormire e a trovar pace? Io no». (f.v.)

