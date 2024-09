Approvato il primo vaccino fai-da-te contro l’influenza

scienza e salute

Sarebbe il primo vaccino “fai da te” contro l’influenza stagionale, è in formato spray nasale e si può fare senza bisogno di rivolgersi a un operatore sanitario. Negli Stati Uniti la Fda ha appena approvato “FluMist” che si potrà auto-somministrare oppure farselo ‘spuzzare’ da un’altra persona, purché over18.

FluMist, di MedImmune, è un vaccino a virus attenuato approvato per la prevenzione dell’influenza da virus influenzali A e B nelle persone di età compresa fra 2 e 49 anni, spiega la Food and Drug Administration statunitense. Viene utilizzato in modo sicuro ed efficace da diversi anni. L’ente regolatorio Usa lo ha infatti autorizzato nel 2003 per l’uso dai 5 ai 49 anni, e nel 2007 ha incluso anche i bambini dai 2 ai 5 anni. Finora, però, doveva essere somministrato da un operatore sanitario.

