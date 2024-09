La carezza di Piantedosi al sindaco di Cutro Ceraso. «Per lui un saluto speciale»

il “fuori programma”

CATANZARO Un caloroso abbraccio con il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, ha caratterizzato la conclusione della prima tappa della visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Catanzaro. Intervenendo a un seminario sull’ordinamento delle autonomie locali Piantedosi ha ringraziato gli amministratori calabresi presenti, ma ha rivolto un messaggio speciale a Ceraso, ricordando la comune esperienza che il ministro ha avuto con il sindaco di Cutro nei drammatici giorni successivi al tragico naufragio dei migranti a poche centinaia di metri dalla spiaggia cutrese, avvenuto nel febbraio 2023, ma anche il recente lutto che ha colpito Ceraso, che nei giorni scorsi ha perso la moglie, scomparsa in un incidente stradale. Al momento di uscire dalla sala del seminario Piantedosi si è soffermato con Ceraso, accarezzandolo in viso e abbracciandolo calorosamente. (a. c.)

