Intimidazioni a Vibo, tre proiettili recapitati a Raffaele Bava

il caso

Una busta contenente tre proiettili e una serie di fogli A4 bianchi è stata fatta recapitare tramite la posta ordinaria, a scopo intimidatorio, a Raffaele Bava, di 67 anni, di Fabrizia, direttore del Distretto sanitario unico comprendente gli ambiti di Vibo Valentia, Spilinga e Serra San Bruno e che ha sede nel Poliambulatorio vibonese. L’episodio si è verificato ieri mattina, ma la notizia si è appresa solo oggi. All’apertura della busta il dirigente della struttura si trovava con alcune persone. Bava comprensibilmente preoccupato e scosso per l’accaduto ha immediatamente sporto denuncia al Comando dei carabinieri di Vibo Valentia che hanno avviato indagini. Nessuna pista viene esclusa sul movente dell’intimidazione.

Le reazioni

«Massima solidarietà al direttore sanitario Raffaele Bava per l’inquietante messaggio intimidatorio di cui è stato fatto oggetto». È quanto esprime il deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, appresa la notizia del ritrovamento di tre proiettili recapitati al dottore Bava nel suo ufficio di località Moderata Durant a Vibo Valentia. «Un episodio inquietante sul quale si auspica che venga fatta piena luce. Al dottore Bava giunga la mia vicinanza», conclude Mangialavori.

Il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Michele Comito, esprime «massima solidarietà al collega medico e amico Raffaele Bava», al quale è stata recapitata una busta contenente tre proiettili. «Apprendo che ancora una volta un medico è vittima di violenza, questa volta una violenza subdola come lo è una intimidazione. Un gesto gravissimo che merita una severa condanna. Al contempo rivolgo al dottore Bava tutta la mia vicinanza. Comprendo il suo stato d’animo, di incredulità e scoramento, ma lo invito ad andare avanti – conclude Comito – ed a continuare a lavorare a testa alta, come ha sempre fatto».

«La sanità in questa nostra terra non riesce a trovare pace»: così Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, sulla busta con tre proiettili fatta recapitare da ignoti all’ufficio di Raffaele Bava, direttore del Distretto Sanitario di Vibo Valentia. «Un gesto incomprensibile, subdolo e cattivo – aggiunge De Nisi – che colpisce un già martoriato settore per il quale, anziché remare tutti dalla stessa parte, c’è chi ragiona con la logica dell’oppressore violento e senza scrupoli. L’attacco al direttore Raffaele Bava, come quelli perpetrati ai danni di tutti i professionisti della sanità ogni giorno sono in prima linea per la tutela della salute dei cittadini, è un attacco a tutto il servizio sanitario nazionale». Dice ancora De Nisi: «Si tratta di un’intimidazione inaccettabile che non riuscirà di certo a condizionare il lavoro del direttore Bava. Siamo, invece, certi che proseguirà la sua attività con serietà, trasparenza e rigore». De Nisi, nell’esprimere a Bava e alla sua famiglia sincera vicinanza personale e istituzionale, invita «a non lasciare soli i manager sanitari» e si dice altresì convinto «del proficuo lavoro delle forze dell’ordine per risalire alla mano di chi, senza scrupoli, ha deciso di porsi, ancora una volta, contro la Calabria e i calabresi».

