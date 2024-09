Urso: «Nessun rinvio per l’assicurazione obbligatoria delle imprese»

il commento

ROMA «Non ci sarà nessun posticipo perché la norma di legge è stata approvata già un anno fa. Ieri al ministero c’è stato un confronto con le associazioni che rappresentano il sistema delle imprese ed anche con il mondo assicurativo, sul decreto attuativo che (come previsto) consentirà l’applicazione di questa norma sin dal primo gennaio 2025». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando dell”assicurazione obbligatoria per le imprese sulle catastrofi naturali, a margine della fiera Marmomac. «Noi – ha spiegato – dobbiamo mettere in sicurezza il sistema economico del Paese; l’assicurazione obbligatoria per le imprese è stata realizzata dal Parlamento ormai un anno fa su proposta del Governo, e insieme abbiamo anche cambiato la normativa che prevede in sostanza che, a fronte di un’assicurazione contro gli eventi catastrofali, ove si verificasse un evento di questo tipo le assicurazioni hanno l’obbligo di anticipare entro 15 giorni almeno il 30% di quanto deve essere corrisposto da chi ha subito danni». «In questo modo – ha aggiunto il ministro Urso – diamo certezze all’impresa, che nel caso si verifichino davvero eventi così gravi (e purtroppo ne accadono tanti, e spesso) l’assicurazione darebbe le risorse, almeno circa un terzo di quanto dovuto entro 15 giorni, per riprendere subito la produzione».