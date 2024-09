Il Parco eolico nel Golfo di Squillace, da «opportunità» a «invasione della costa jonica» – VIDEO

l’anteprima

LAMEZIA TERME 37 aerogeneratori con un’altezza massima sul livello del mare di 350 metri, torri eoliche gigantesche che produrranno 555 MW di energia trasportata attraverso 4 cavidotti, ciascuno da 80 centimetri di diametro, fino alla costa tra i Comuni di Cropani e Botricello, da qui i cavi – con una fascia di rispetto (a destra e sinistra) di complessivi 200 metri – percorreranno ben 45 chilometri per arrivare a Scandale ed alla prima centrale elettrica per la distribuzione.

Sono questi i principali ed imponenti numeri che caratterizzano il progetto “Enotria”, Parco Eolico proposto dalla Acciona Energia Global Italia S.r.l. che insisterà lungo la costa jonica calabrese, partendo da Punta Stilo nel crotonese per giungere fino alla provincia di Reggio Calabria.

Nelle intenzioni della società proponente la costruzione del Parco, i collaudi ed il definitivo allacciamento alla RTN dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre del 2027, scaduto il 18 settembre 2024, invece, il termine per la presentazione delle osservazioni dei soggetti pubblici interessati.

La notizia della costruzione del gigantesco Parco Eolico è stata data, per primo, dal Corriere della Calabria, che in un articolo del 28 agosto scorso ne ha svelato i dettagli e come sempre accade in questi casi l’opinione pubblica è spaccata tra favorevoli e contrari.

A sostegno si è schierata da subito Legambiente, ferma invece l’ostilità dei sindaci dei comuni costieri coinvolti, 21 i primi cittadini che hanno scritto al Presidente della Regione Occhiuto preoccupati delle ricadute negative sul territorio e dal fatto di avere come in futuro un’orizzonte sul mare intervallato dalla presenza di gigantesche e visibili pale eoliche.

A questo argomento ed alle rispettive posizioni contrarie ed a favore è dedicata la prima puntata di «Supplemento di indagine», il nuovo format de L’altro Corriere TV (Canale 75) in onda questa sera alle ore 20.40.

Gli ospiti

A declinare le ragioni del no alla realizzazione del parco eolico il sindaco di Botricello, Simone Saverio Puccio, che si è confrontato con Daniele Menniti, professore ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia dell’Università della Calabria e che da decenni sostiene lo sviluppo delle energie rinnovabili con una costante opera di sensibilizzazione.

Nel dibattito, moderato da Danilo Monteleone, sono emerse con chiarezza le ragioni delle differenti posizioni «non siamo contrari alle fonti di energia rinnovabile – ha spiegato il primo cittadino di Botricello – ma è bene sapere che la sola area del Golfo di Squillace – seguita dalla Capitaneria di Porto di Crotone – ha ben sei progetti di parchi eolici offshore in mare. Quindi non si tratta del si ad un unico progetto ma a ben sei proposte, di fatto si sta invadendo l’intera costa ed è forse necessario una sorta di piano regolatore del mare»

Alla domanda se questi parchi eolici siano troppi Daniele Menniti ha replicato tirando in ballo le centrali «lì vicino Botricello, a Simeri Crichi, c’è una centrale a ciclo combinato, a gas, della quale nessuno parla, è una delle quattro centrali che insistono in Calabria ed è una delle “responsabili” della sovrapproduzione di energia che in tanti attribuiscono alle fonti rinnovabili. In realtà i 10.000 gigawatt che esportiamo sono ottenuti bruciando gas.

A Scandale c’è una centrale dove si brucia biomassa, quanto impieghiamo a far crescere un albero? E in quanti secondi lo bruciamo? Tutto questo non disturba nessuno».

