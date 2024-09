Paura per due donne lungo la Provinciale per Civita: l’auto si ribalta e finisce in una scarpata

cronaca

Un’auto si è ribaltata lungo la provinciale 263 tra Civita e Francavilla Marittima. Per causa ancora in corso d’accertamento, infatti, l’auto avrebbe perso il controllo in una delle curve del tratto stradale, finendo nella scarpata. A bordo due donne: una donna è riuscita subito a divincolarsi e ad uscire fuori dall’abitacolo, riuscendo così ad allertare i soccorsi, la seconda invece è stata messa in salvo dai sanitari del 118 dell’ospedale di Castrovillari e del Punto di Emergenza Territoriale di Cassano Jonio intervenuti sul posto. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Castrovillari, impegnati nel recupero dell’auto.