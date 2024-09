«Università, al Mezzogiorno risorse crescenti grazie alla Bernini»

l’intervento

ROMA “Finalmente, grazie al Governo e al lavoro della Ministra Bernini, c’è un aumento significativo delle risorse destinate alle università, con un Fondo di Finanziamento Ordinario che ha superato i 9 miliardi di euro, registrando un incremento del 21% rispetto al periodo pre-Covid. Questo impegno è particolarmente importante per le università del Mezzogiorno, che vedono destinati 290 milioni per borse di dottorato e infrastrutture. Un sostegno concreto al nostro territorio”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. “Il piano della Ministra, volto a semplificare la gestione delle risorse e premiare l’efficienza, è un passo fondamentale per assicurare che le università meridionali possano crescere e svilupparsi, colmando le disuguaglianze territoriali e diventando poli di innovazione e competitività. Potranno così rafforzare il loro ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico e culturale del Paese”, conclude.

