Weekend tra sole e pioggia, temperature in calo domenica

le previsioni

ROMA Nord, ancora rovesci tra Veneto orientale e Friuli anche abbondanti con fenomeni localmente a sfondo temporalesco in marcia tra pomeriggio e sera verso la pianura veneta e l’Emilia Romagna. Ampie aperture altrove con qualche piovasco residuo sulla Liguria orientale e l’Appennino emiliano. Centro, rovesci e locali temporali in transito su Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo in attenuazione entro il pomeriggio. Ampie aperture altrove con qualche piovasco verso il tardo pomeriggio o la sera sull’alta Toscana e tra la tarda sera e la notte di nuovo sulle Marche. Sud, rovesci e qualche temporale in transito su Molise, Puglia settentrionale e Campania diretti verso Basilicata, Calabria, Salento e nordest Sicilia entro sera. Temperature in diminuzione al Nord e parte del Centro, ancora elevate all’estremo Sud. Venti forti occidentali o nord occidentali. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo le coste esposte.