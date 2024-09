Catanzaro, detenuto minorenne tenta di togliersi la vita: salvato da due agenti

il fatto

CATANZARO «Abbiamo appreso che nei giorni scorsi, nel carcere minorile di Catanzaro, la polizia penitenziaria ha salvato la vita a un detenuto minorenne che ha tentato di suicidarsi, impiccandosi nel bagno. Due agenti lo hanno salvato prendendolo in braccio e sciogliendo il cappio, ormai stretto intorno al collo. Successivamente, il ragazzo è stato ricoverato in ospedale per qualche giorno. Il carcere minorile di Catanzaro è ormai al massimo della capienza, con detenuti in arrivo da tutta Italia, soprattutto da quegli istituti dove, negli ultimi mesi, sono successi fatti eclatanti. Inoltre, ci riferiscono che il personale è sotto dimensionato». «Grazie alla professionalità e alla prontezza del personale di Polizia Penitenziaria – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale – è stata salvata una giovane vita, evitando così una tragedia». «Ricordiamo – continuano – che ogni anno la polizia penitenziaria salva la vita a circa 1700 detenuti. È questa la polizia penitenziaria e non quella a volte descritta in fatti di cronaca che la vedono imputata di reato di tortura. Un reato che andrebbe modificato al più presto, riconducendolo alla fattispecie prevista dalla convenzione ONU del 1984, che definisce un reato proprio e di scopo, non generico, come lo è oggi, in base alla quale dovrebbero essere considerati fatti costituenti tortura solo quelli commessi dai pubblici ufficiali che usano violenza, per estorcere confessioni o punire una persona. Auspichiamo che il governo, anche per questo, come sta facendo per altre cose, rispetti l’impegno assunto con le Forze di polizia».

