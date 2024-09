Fisco e tasse. Tutte le scadenze di ottobre per Pmi e Partite Iva

i conti

Una piccola azienda artigiana ogni anno deve ricordarsi quasi 30 scadenze fiscali. Una partita iva forfettaria, a seconda del settore, può arrivare a una decina, mentre una PMI con cinquanta dipendenti a un centinaio.

«Stare dietro alle scadenze fiscali è un vero e proprio lavoro che la maggior parte delle partite iva italiane deve obbligatoriamente affidare a un professionista esterno perché non ha le risorse per farlo. E questo diventa un’ulteriore fonte di stress per coloro che rischiano di non rispettare i termini e incorrere in sanzioni, ricevendo sempre all’ultimo minuto il classico F24 da pagare», commenta Gianluca Massini Rosati, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore SpA, società di consulenza fiscale e manageriale che, insieme alle sue controllate Soluzione Tasse e Yuxme, assiste oltre 10mila tra PMI e partite iva italiane.

Proprio partendo dall’esperienza quotidiana a contatto con migliaia di imprenditori, Allcore ha pensato di rendere disponibile a tutti il calendario fiscale mese per mese. Ogni ultima settimana del mese, agli imprenditori e alle partite iva, comprese quelle forfettarie, vengono ricordate le scadenze di quello successivo in modo che tutti abbiano il tempo di preparare la documentazione necessaria per ottemperare ai diversi obblighi. Questo strumento, molto semplice ma efficace, aiuta a restare al passo con gli adempimenti fiscali durante l’anno. «Si tratta di un piccolo aiuto che però vediamo che è molto apprezzato da coloro che ci seguono sui diversi canali, non solo dai nostri clienti, i quali possono contare sul supporto dei nostri professionisti e delle più avanzate soluzioni di AI, che insieme garantiscono una compliance fiscale totale. Anche questo significa aiutare gli imprenditori italiani ad andare avanti e a far crescere le proprie. E questa è la missione di Allcore», aggiunge Massini Rosati.

L’infografica con le scadenze fiscali del mese di ottobre 2024