Omnibus, Forza Italia: «Ok dal governo ad abrogare norma su consulta tifosi»

l’annuncio

ROMA A margine dei lavori in Commissione per l’esame del decreto Omnibus, si è tenuta una riunione con i capigruppo di maggioranza al Senato, Lucio Malan e Maurizio Gasparri, insieme ai relatori del Dl Omnibus, alla presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. «Durante la riunione è stato chiesto l’impegno, che il governo dal canto suo ha garantito, ad adottare, entro 60 giorni dalla conversione del dl Omnibus, una disposizione abrogativa della norma che prevede la costituzione di un organo consultivo di tifosi in seno alle società sportive professionistiche e comunque una proroga dell’applicazione della norma stessa fino al 20 giugno 2025. Il governo aveva già espresso un parere positivo sul tema». È quanto si legge in una nota di Forza Italia.