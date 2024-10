Aeroporto di Lamezia Terme, estate da dimenticare: calo anche ad agosto (e Reggio cresce)

i CIELI DI CALABRIA

LAMEZIA TERME Una tendenza che si conferma: dopo luglio, anche agosto fa registrare un segno meno nello scalo lametino, mentre si conferma la crescita del Tito Minniti di Reggio Calabria.

I dati di traffico di Assaeroporti relativi al mese di agosto 2024 riportano nell’aeroporto di Lamezia Terme 309.349 passeggeri e 2.060 movimenti (-1,7%), con una media di passeggeri a volo pari a 150 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 83%). Nel dettaglio, i passeggeri dei voli nazionali (188.559) calano del 10,4% a favore di quelli internazionali (119.956 ovvero +9,3%); in calo anche transiti (834 passeggeri cioè -30,8%) e aviazione generale (-31,5%): il totale commerciale (309.349) segna un -3,8% mentre rispetto al totale dell’anno 2024 la variazione è pari al -7,9%, coi passeggeri che sfiorano il numero di un milione e 814mila.

Reggio continua a ingranare

L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 61.364 passeggeri e 446 movimenti (+78,4%), la media di passeggeri a volo è stata di 138 su una capacità media di circa 170 posti (coefficiente di riempimento 81%) e il coefficiente di riempimento dei voli Internazionali di Ryanair è stato dell’89%. Cifre invidiabili ma «chi aveva previsto circa 70 mila passeggeri ad agosto per Reggio Calabria dovrà rivedere i propri calcoli» commenta il sito AeroportiCalabria.

Archiviata l’estate tra luci e ombre, dunque, è notizia fresca che la compagnia di bandiera Ita ha deciso di investire proprio su Reggio oltre che su Lamezia, incrementando il ventaglio di opportunità da e per la nostra regione: Ita Airways incrementa l’operativo da Milano Linate sui due aeroporti di calabresi, in particolare, opererà una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali, con partenza dall’aeroporto calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Linate alle 07:55 e rientro da Linate alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05. Con riferimento all’aeroporto di Lamezia Terme, Ita aggiunge un volo pomeridiano con partenza da Linate alle 18:25 e arrivo in Calabria alle 20:05 e rientro da Lamezia Terme alle ore 20:50 e arrivo a Linate alle 22:25. Anche per questa direttrice si passerà da due a tre voli giornalieri.

Dal prossimo mese sarà dunque ripristinato il volo mattino/sera per Milano Linate dall’Aeroporto di Reggio Calabria, una tratta aggiuntiva che eleverà a 3 i collegamenti giornalieri con Milano consentendo inoltre di poter fare andata e ritorno nella stessa giornata, come richiesto da tantissimi utenti. A Lamezia invece il volo da Linate arriverà alle ore 20:05 e ripartirà 45 minuti dopo.

Mentre bisognerà attendere l’estate 2025 per il nuovo volo settimanale Air Transat diretto da Lamezia a Toronto (il 26 giugno il primo). (euf)

Nella foto un aereo Ita Airways visto dal nuovo gate dello scalo lametino