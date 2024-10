Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, Nesci vicepresidente della commissione energia

l’elezione

L’europarlamentare calabrese Denis Nesci è stato eletto vicepresidente della commissione energia, ambiente e acqua nella delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. «Questo prestigioso incarico è l’ennesima vittoria targata Fratelli d’Italia. E si inquadra perfettamente – commenta Nesci – nella politica estera del governo italiano, che grazie alla visione di Giorgia Meloni, ha saputo riportare il Mediterraneo al centro della scena, anche e soprattutto in ambito Ue».

L’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo è una piattaforma cruciale per il dialogo e la cooperazione tra i Paesi rivieraschi, che si trovano ad affrontare sfide comuni in ambiti quali la sicurezza, l’energia, l’ambiente e lo sviluppo economico.

La delegazione del Parlamento europeo lavora a stretto contatto con altre delegazioni interparlamentari. E in modo particolare con quelle per i rapporti con la Palestina, Israele, la Turchia, i paesi del Maghreb, i paesi del Mashreq e i paesi dei Balcani occidentali, al fine di garantire una risposta coordinata e efficace alle questioni critiche che riguardano la regione. L’energia, in particolare, è un tema di fondamentale importanza per il Mediterraneo.

In qualità di vicepresidente della commissione per l’Energia, Nesci avrà un ruolo chiave nel promuovere politiche che possano contribuire a un futuro energetico più sicuro per tutti i paesi della regione.

«È un onore assumere questo ruolo in un momento così cruciale per il Mediterraneo», ha dichiarato Nesci. «La cooperazione tra i paesi della regione è essenziale per affrontare le sfide energetiche e ambientali che ci attendono. Sono determinato a lavorare per costruire ponti e facilitare il dialogo tra le nazioni, per un Mediterraneo unito e prospero».

«L’elezione di Nesci rappresenta un passo avanti significativo per il rafforzamento della cooperazione Mediterranea e il suo impegno sarà fondamentale per l’avanzamento delle iniziative energetiche e per la costruzione di un futuro condiviso».