Tutto pronto per Vicoli DiVini: il centro di Vibo diventa un’enoteca a cielo aperto

l’evento

VIBO VALENTIA Tutto pronto a Vibo per l’ottava edizione di Vicoli diVini, la manifestazione organizzata dall’associazione Saturnalia e patrocinata dal comune di Vibo Valentia e dal Gal Terre Vibonesi, che si svolgerà tra le piazze del centro storico domani 4 ottobre a partire dalle ore 19:00. Un ricco percorso enologico animato da 30 cantine calabresi che trasformerà per una sera Piazza Garibaldi, Piazza Largo Antico Collegio, Piazza Terranova, Piazza Giuseppe Nusdeo, Piazza Carmine in una grande enoteca a cielo aperto dove incontrare il meglio delle produzioni vitivinicole regionali e conoscere da vicino aziende e vigneron che hanno scelto di produrre in Calabria valorizzando i vitigni autoctoni.





Le cantine coinvolte

Antiche Vigne Pironti, Azienda Agricola Baccellieri, ⁠Azienda Agricola Ceraudo, ⁠Azienda Agricola Diana, Azienda vinicola Ceratti, Azienda Vinicola Tramontana, Brigante Vigneti & Cantina, Cantina Masicei, Cantine Artese, Cantina Campana, Cantina Malena, Cantine Benvenuto, Cantine De Mare, Cantine Giraldi & Giraldi, Cantine Greco, Cantine Lavorata, Cantine Lento, Cantine Marchisa, Cantine Statti, Casa Comerci, Colacino Wines, ⁠Grutteria Vini, Ippolito 1845, ⁠Maddalona del Casato, Origine & Identità Mario A. Romano, ⁠Salvatore Caparra Vini, Spadafora 1915, Tenuta Regina di Sant’Angelo, Tenute De Giglio, Tenute Paese, Vini Le Conche, Vini Magna Graecia, Zito saranno i protagonisti del viaggio itinerante tra le strade e le piazze della città di Vibo Valentia che dal Pollino allo Stretto offrirà una panoramica ampia sulle produzioni enologiche regionali arricchite dalla presenza di Mixology point – Vecchio Amaro del Capo e Divino Caveau.

Anche cibo e musica: ticket quasi soldout

Non solo vino nella serata di Vicoli diVini ma anche tanto street food di qualità con ⁠Etoile, La Premiata Forneria, Le delizie della Nonna, Pastificio Gioia, Sapori di mare, Sibiriu Gastronomia, musica con i dj set di Dade, Daniele Vivona ed Emilio Farfaglia e spazio anche all’arte con le installazioni e le performance di Alfredo Campagna, Antonello Cardona, Tonino Gaudioso, Antonio la Gamba, Enzo Liguori, Susana Montesano, Alberto Polistena, Amalia Politi, Michele Potenza, Antonello Russo. In piazza Gagliardi il ticket point dove si potrà ritirare il carnet degustazione al costo di 20€ che prevede calice, porta calice, 6 gettoni degustazione, uno snack e un token drink. E’ quasi sold out la disponibilità dei ticket per partecipare all’evento ma per coloro che ancora non avessero acquistato il carnet è possibile farlo attraverso la prevendita on-line o nei locali partner (Bar al Castello, Bar da Andrea, Clav bar gelateria pasticceria, Etoile bar, Fabbrica, Filippo’s, Living burger beer, La locanda dei sapori, Rubirosa Guinness pub, Tribeca Bistrot).

