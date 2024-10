Roma blindata per la manifestazione (vietata) pro Palestina

il fatto

ROMA Sono saliti a circa 5mila i partecipanti alla manifestazione per la Palestina a Roma vietata dalla Questura. “L’Italia fermi la vendita e l’invio di armi a Israele – dice un attivista al megafono -. Finisca immediatamente il genocidio a Gaza”. Cori contro il leader israeliano Netanhyau e contro la premier Giorgia Meloni, cori anche contro il presidente americano Joe Biden. Blindatissima per l’occasione la città. Dispositivi di sicurezza in campo. Sono 1.600, si apprende, le persone controllate finora e 19 sono state portate in questura per valutare la loro posizione al fine dell’eventuale foglio di via.

