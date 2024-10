«Tajani scafista», lo striscione dei giovani della Lega a Pontida

il caso

Con lo striscione “Ius scholae in vista, Tajani scafista?” i giovani militanti della Lega sono entrati nella tensostruttura che ospita la pre-Pontida, l’anticipo del raduno della Lega organizzato anche quest’anno a Pontida, e che nel pomeriggio è dedicato appunto ai giovani del partito. Gli attivisti hanno anche urlato cori contro il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tjani (vaff..Tajani) che proprio oggi ha presentato a Milano la proposta di legge sullo ius scholae. Poi cori in cui hanno urlato: “Noi siamo i giovani padani” e “secessione, secessione”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, poi ha preso le distanze: «Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico». Scuse «accettate» dal leader di Forza Italia: «Grazie Matteo Salvini. Anche per me ogni alleato è un amico. La lealtà è il principio sul quale si regge la coalizione di centrodestra al governo dell’Italia».