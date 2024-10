‘Ndrangheta nelle curve, i pm sentiranno alcune persone informate sui fatti

la decisione

MILANO Il pm della Dda di Milano Paolo Storari è sotto scorta. E’ questa la novità di giornata a seguito dell’inchiesta che ha svelato gli intrecci fra tifo organizzato e ‘ndrangheta nella gestione dei traffici illeciti dentro e fuori lo stadio Meazza di San Siro, portando lunedì scorso all’esecuzione di 19 misure cautelari in carcere e ai domiciliari. Intanto, l’inchiesta va avanti e i pm sentiranno come persone informate sui fatti alcuni dipendenti di entrambe le società. Come svela la Gazzetta dello Sport, in casa Inter, saranno sentiti «il tecnico Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti». Mentre per quanto riguarda il Milan, toccherà al terzino destro Davide Calabria. Nessuno è indagato.