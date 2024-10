Meloni: «No all’aumento delle tasse». Schlein: «Mente al Paese»

la polemica

ROMA Il Piano Strutturale di Bilancio ottiene il via libera di Camera e Senato, con l’approvazione delle risoluzioni di maggioranza, e Giorgia Meloni smentisce qualunque ipotesi di imposta patrimoniale. Con un breve video pubblicato sui profili social mentre infuria la polemica innescata dalle dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti sulla revisione delle rendite catastali per chi ha usato il Superbonus, il premier scende direttamente in campo e precisa: «Voglio essere chiara ancora una volta: la cultura di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere famiglie e imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini, nonostante, dall’opposizione, alcuni vorrebbero l’introduzione di patrimoniali o altre imposte». Palazzo Chigi lancia un messaggio chiaro: «L’aumento delle tasse lo facevano i governi di sinistra – dichiara il presidente del Consiglio – noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva. E resteremo fedeli al nostro impegno: lavorare per una manovra che rilanci l’economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici». Il premier per spiegare le parole di Giorgetti ricorda «che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali». Sono state le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo quel «sacrifici per tutti» della scorsa settimana che ha spaventato Borse e maggioranza, a far suonare un allarme. Perché il titolare del Mef, che mai ha usato parole tenere per la misura che ha fatto schizzare alle stelle il deficit pubblico, sembrava aver messo nel mirino l’aumento obbligatorio delle rendite catastali per chi ha usufruito del 110% per migliorare la propria abitazione. L’intervento del presidente del Consiglio arriva mentre il dibattito varca i confini della normale contrapposizione maggioranza e opposizione, coinvolgendo anche forze che sorreggono il suo governo. Ad esempio, sulla possibilità di rivedere gli estimi catastali è Forza Italia ad alzare i sistemi di allarme: «La casa in Italia è super tassata, ha dei super costi e i proprietari sono in difficoltà. Bisogna stare molto attenti» fa sapere Antonio Tajani.

Schlein: «Meloni mente»

«Anche oggi abbiamo visto Giorgia Meloni in un video mentire a viso aperto al paese. Non so se essere più preoccupata o stupita di questa sua capacità». Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando il video in cui Giorgia Meloni respinge le accuse di inserire nuove tasse in manovra. «E’ scritto in un documento approvato dal Consiglio dei Ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116, per essere precisi», aggiunge Schlein.

