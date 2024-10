‘Ndrangheta, il Comune di Bologna: «Attenzione alta su presenze mafiose»

il commento

BOLOGNA «E’ fondamentale che il mondo del commercio tenga alta l’attenzione su queste dinamiche gravi, così dannose e pericolose non solo per l’economia ma per la società tutta». Così l’assessora al Commercio del Comune di Bologna, Luisa Guidone, e la delegata alla Legalità di Comune e Città metropolitana di Bologna, Giulia Sarti, commentano l’indagine della Procura di Bologna che è culminata con la denuncia di 16 persone, sospettate di riciclare soldi per la Ndrangheta. «Come Comune di Bologna – aggiungono – continueremo ad offrire la massima collaborazione, anche grazie ai protocolli che abbiamo stipulato, per continuare a svolgere questo lavoro prezioso, respingere i tentativi di infiltrazioni, tutelare l’economia cittadina e diffondere la cultura della legalità». «Ringraziamo sentitamente la magistratura, la Dda e la Guardia di Finanza per questa operazione e per l’impegno costante profuso, insieme alle altre forze dell’ordine, per sgominare le presenze mafiose nel tessuto economico del nostro territorio», concludono.