Vannacci, nuovo processo militare per diffamazione

il personaggio

ROMA Il gip del tribunale militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura militare per le accuse di diffamazione contro il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, che è stato rinviato a giudizio e verrà quindi processato. Lo scrive “Il Post.it”. Le accuse riguardano uno specifico membro dell’esercito che sarebbe stato diffamato nel libro “Il mondo al contrario”, scritto e autopubblicato da Vannacci nel 2023. L’avvocato di Vannacci ha negato che nelle pagine del libro ci sia un “intento diffamatorio” e ha specificato che il militare che sarebbe stato diffamato non ha mai presentato denuncia e nel suo libro non viene nemmeno mai identificato con il nome.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato