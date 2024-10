Tre morti sulla Palermo-Sciacca: feriti anche tre bambini

il dramma

Terribile incidente tra due auto, una Mercedes e una Toyota Raw 4, questa mattina 12 ottobre poco dopo le 8.30, sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tra Altofonte e Giacalone al km 13 in provincia di Palermo. Tre persone sono morte nell’impatto, feriti tre bambini che sono stati trasportati in codice rosso in eliambulanza all’ospedale Di Cristina a Palermo. Le vittime sono marito e moglie di origini tunisine, Walid Moussa di 42 anni e Zina Koski Moussa di 44 anni. I tre bambini sono i loro figli di 8, 6 e 4 anni.

L’altra vittima è il conducente della Toyota, il palermitano Riccardo Pardi di 52 anni. I tre adulti sono deceduti sul colpo. I bambini, una volta arrivati in ospedale, sono stati intubati. Le loro condizioni sono gravissime.

(Foto PalermoToday)