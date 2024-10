Orlando: «Denuncio la presenza delle mafie in Liguria dal 2007»

l’intervento

GENOVA “Denuncio la presenza delle mafie in Liguria dal 2007, quando veniva negata totalmente. C’è la ‘ndrangheta nel Ponente, c’è a Genova insieme a Cosa Nostra, la ‘ndrangheta nel Levante, ci sono stati comuni sciolti per infiltrazioni e nonostante questo ci sono stati politici che sono andati a chiedere voti alle organizzazioni criminali o comunque a persone in odore di mafia. Questo è gravissimo”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a “Il caffè della domenica” con Maria Latella su Radio 24.

