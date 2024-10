Arrestato un uomo armato al raduno di Trump a Coachella

il caso

ROMA Un uomo di 49 anni, residente a Las Vegas, è stato arrestato sabato pomeriggio fuori dal comizio dell’ex presidente Donald Trump a Coachella. L’uomo era in possesso di un fucile da caccia e una pistola, con almeno una delle armi carica. Secondo il New York Post, il fucile era carico, mentre altri media hanno riportato che lo era la pistola. Tuttavia, è confermato che almeno una delle armi fosse pronta all’uso. Le autorità hanno riferito che l’uomo aveva anche un caricatore ad “alta capacità”, in violazione delle severe leggi californiane sul possesso di armi. Oltre alle armi, il 49enne era in possesso di più patenti di guida e passaporti con nomi diversi, aumentando i sospetti su di lui. L’ufficio dello sceriffo della contea di Riverside ha confermato che l’incidente non ha influito sulla sicurezza del presidente Trump o dei partecipanti all’evento. Il sospetto è stato arrestato con l’accusa di possesso di un’arma carica e di un caricatore con una capacità superiore al limite consentito in California, stato noto per le sue severe leggi sul controllo delle armi. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha garantito che l’evento procedesse senza interruzioni, nonostante l’inquietante scoperta delle armi e dei documenti falsi.