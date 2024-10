il messaggio

CROTONE “Crotone si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e a riaffermarsi, puntando all’istruzione, alla ricerca e all’innovazione per costruire un futuro migliore per i propri cittadini e per l’intera regione”. Lo affermano il Senatore Accademico Mariano Parise e il rappresentante degli studenti al Centro Universitario Sportivo Pascal Corrado, commentando l’avvio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD a Crotone. Parise e Corrado aggiungo: “È doveroso esprimere la nostra profonda gratitudine a Marco Stasi e Antongiulio Liguori, ex Senatori Accademici dell’Università della Calabria, i quali hanno creduto con grande convinzione e passione in questo progetto, sostenendolo fin dall’inizio. Grazie anche al loro impegno, siamo riusciti a trasformare un’opportunità in un’auspicabile realtà per Crotone e per la Regione tutta”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato