In Lombardia un “patto” tra «mafia, ‘ndrangheta e camorra»

l’inchiesta

MILANO I giudici del Riesame di Milano, chiamati a decidere sul ricorso di 79 dei protagonisti dell’inchiesta milanese ribattezzata Hydra, danno ragione alla procura e sostengono – diversamente dall’impostazione del gip Tommaso Perna – l’esistenza in Lombardia di un presunto “patto” tra le tre principali organizzazioni criminali del Paese –mafia, ‘ndrangheta e camorra. Esattamente un anno fa il gip aveva respinto 140 richieste di arresti per i 153 indagati e aveva disposto il carcere solo per 11 persone accusate di diversi reati, ma non accusati di associazione mafiosa.