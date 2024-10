Autonomia, De Luca “chiama” Occhiuto: «Rilievi simili»

la proposta

NAPOLI «Il dibattito sull’autonomia differenziata ha interessato molto Forza Italia. Un collega presidente della Regione Calabria ha avanzato rilievi che ricalcano in larghissima misura i rilievi che noi abbiamo formalizzato. Il problema ovviamente è di essere coerenti a livello parlamentare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa per la presentazione delle proposte emendative, approvate in Giunta, alla Legge Calderoli. «Non possiamo dire una cosa nei territori e poi a livello parlamentare avere dei comportamenti non coerenti con le cose che diciamo», ha aggiunto De Luca – «Ho girato il nord del paese con una ventina di iniziative per spiegare la nostra posizione per chiarire che non ci interessa nessuna battaglia ideologica e devo dire che in tutto il Nord quello che viene chiesto è di sburocratizzare l’Italia, di modernizzare il Paese, di non avere più tempi biblici per ogni decisione che va presa». «Credo che ci siano tutte le condizioni per tenere unite le forze produttive, i ceti professionali, le forze dinamiche, i ricercatori. Non si capisce veramente perché dobbiamo imbarcare l’Italia su un terreno che è veramente scivoloso. Io mi auguro che prevalga una linea di ragionevolezza. Lo ripeto ancora una volta: se si adottano questi emendamenti non c’è chi vince e chi perde, c’è il rispetto di una previsione costituzionale che garantisce l’uguale diritto di tutti i cittadini italiani a godere dei servizi essenziali», ha concluso De Luca.