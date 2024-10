Blitz contro la mafia garganica: arresti e sequestri

dal nazionale

Personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza stanno eseguendo, a Foggia e altre località del territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziari per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni ed altro. L’operazione, si legge in una nota, scaturisce da una vastissima ed articolata manovra investigativa, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia. Il procuratore distrettuale di Bari terrà oggi alle 10.30, presso l’aula della Corte di assise del Tribunale di Bari (via Dioguardi 5), una conferenza stampa con la partecipazione del procuratore nazionale antimafia e dei vertici dei reparti investigativi dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.