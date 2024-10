Minore alla guida di un Suv si scontra sulla Statale 534: è in gravissime condizioni

il fatto

CASSANO JONIO Alle prime luci dell’alba di oggi un gravissimo incidente si è verificato al chilometro 12 della Statale 534 Sibari-Firmo “Di Cammarata e degli Stombi” a Cassano Jonio. Dalle prima ricostruzioni, un minore, alla guida di un SUV Toyota, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso, impattano contro un altro veicolo.

Il 17enne, rimasto ferito e in condizioni gravissime, è stato subito trasferito presso l’Ospedale HUB Annunziata di Cosenza. Il Suem 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, inviando tre ambulanze: la medicalizzata di Castrovillari che si è occupata del giovane ferito provvedendo al suo trasferimento; la Pet di Cassano Jonio e un’ambulanza privata dello stesso comune. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco provenienti da Rossano e Castrovillari è stato cruciale per estrarre il giovane dalle lamiere contorte dell’autovettura e garantire la sicurezza dell’area.









Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, che hanno prontamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Dalle prime testimonianze pare che che l’incidente si sia verificato quando una delle vetture coinvolte, su cui viaggiava proprio il diciassettenne, ha invaso la corsia opposta all’altezza di un restringimento della careggiata dovuto a lavori in corso. L’auto ha impattato con un’altra vettura per poi capovolgersi più volte lungo la carreggiata, terminando la sua corsa a circa 300 metri dal punto d’impatto.

Gli operatori di Anas sono al lavoro per ripristinare la viabilità su questo tratto di strada, mentre l’intera comunità rimane con il fiato sospeso per le condizioni del giovane.

