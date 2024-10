Città unica, il Tar deciderà il 6 novembre: udienza unificata sui ricorsi di Cosenza, Rende e Castrolibero

l’iter

COSENZA In attesa di unire le tre città per adesso si unifica solo l’udienza del Tar sul Comune unico Cosenza-Rende-Castrolibero. Come previsto infatti è stata rimandata a novembre l’udienza del tribunale amministrativo chiamato oggi a pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva avanzata dal Comitato spontaneo per il No costituito a Rende, cui stamattina è arrivata la comunicazione orale del rinvio. Non è escluso che intanto si aggiungano altri ricorsi. A rappresentare gli interessi dei ricorrenti, gli avvocati Alfredo Gualtieri e Fabio Liparoti; la Regione Calabria è rappresentata dall’Avvocatura regionale, mentre i consiglieri di centrodestra firmatari della proposta, insieme al Comitato Nuova Cosenza, sono difesi dagli avvocati Oreste e Achille Morcavallo.

Il pronunciamento di novembre, riferito anche ai ricorsi di Cosenza e Castrolibero, avrà effetti sul referendum, fissato per domenica 1° dicembre, quando i cittadini dei tre comuni saranno chiamati a votare dalle 8 alle 21.