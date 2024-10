Operazione “Alto impatto”, al setaccio il territorio dell’area urbana di Corigliano Rossano

controllo del territorio

COSENZA Prosegue, senza interruzione, l’operazione “Alto Impatto”, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le attività di controllo hanno comportato l’impiego di un significativo dispiegamento interforze sul territorio, attraverso la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, nonché delle Polizie locali competenti, finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità. Le attività poste in essere hanno interessato il Comune di Corigliano-Rossano. In particolare nell’area urbana di Corigliano sono stati effettuati 13 posti di controllo che hanno condotto al controllo di 261 persone e di 144 veicoli, nonché alla sospensione dalla circolazione di 4 veicoli per violazioni al Codice della Strada. Nel corso di questi servizi è stato rintracciato, da parte del personale del commissariato., uno straniero che si era reso responsabile nei giorni scorsi di episodi di intemperanza durante la movida serale in località Schiavonea ed era risultato inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale. Lo stesso è stato in data odierna accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino con contestuale rimpatrio a seguito di espulsione. Personale della Guardia di Finanza, altresì, ha deferito una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovata in possesso, nel corso dei controlli, di 26 grammi di sostanza del tipo hashish e 2 grammi di marjuana.

