Droga, sequestrato carico da 8.3 tonnellate

OPERAZIONE IN MARE

MEXICO CITY Un carico di 8,3 tonnellate di droga e’ stato intercettato dai militari nelle acque del Pacifico messicano, in quello che costituisce il più grande sequestro mai avvenuto nel paese grazi a un’operazione in mare da parte della Marina Militare. «Il personale della Marina ha sequestrato 8.361 chilogrammi di carico illecito, che rappresenta la più grande quantità di droga sequestrata in un’operazione marittima, senza precedenti nella storia», ha dichiarato il segretario della Marina in una nota. Alle navi oggetto dell’incursione sono stati sequestrati anche container con 8.700 litri di carburante, un altro dei traffici illeciti controllati dai cartelli del narcotraffico. “Gli effetti assicurati rappresentano un impatto di oltre 2.099 milioni di pesos (circa 105 milioni di dollari)”, si legge nel bollettino. La droga e’ stata distribuita in sei imbarcazioni più piccole che sono state intercettate a sud-ovest del porto di La’zaro Ca’rdenas (ovest) dalla Marina, che ha arrestato 23 membri dell’equipaggio. Questa operazione al largo delle coste dello stato di Michoaca’n e’ «considerata la più grande in termini di sequestri in mare», hanno precisato le autorità. Il Messico e’ da decenni una via di traffico di droga verso gli Stati Uniti, il che ha scatenato controversie tra diversi cartelli. Dal 2006, anno in cui e’ stata dichiarata l’offensiva antidroga con la partecipazione militare, il Messico ha accumulato più di 450.000 omicidi e circa 100.000 sparizioni, secondo i dati ufficiali. (AGI)

