Solo un pari per il Cosenza: 0-0 contro il Cittadella

SERIE B

Debutta con un pareggio per 0-0 contro il Cosenza il neo tecnico del Cittadella Dal Canto, subentrato in settimana a Gorini. I granata che partono forte procurandosi un paio grosse occasioni con Desogus e Vita. Entrambi sbagliano proprio davanti al portiere. Il Cosenza, ultimo in classifica deve fare punti assolutamente, ma tarda a replicare. Tanto più da dopo la mezzora, quando rimane in dieci uomini per l’espulsione diretta di Venturi autore di un fallaccio su Rabbi. A questo punto i padroni di casa premono sull’acceleratore ma non trovano l’affondo vincente. Nella ripresa Granata in avanti e calabresi chiusi bene. Al terzo di recupero gol di Pavan in mischia ma il Var annulla per fuorigioco. Ancora un pareggio per il Cittadella e punto d’oro per il Cosenza.

Il tabellino:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Carissoni 6.5, Angeli 6, Pavan 6, Masciangelo 5.5 (1′ st Salvi 6);Amatucci 6.5, Branca 6 (33′ st Tessiore sv), Casolari 6 (1′ st Pandolfi 6); Vita 6.5; Rabbi 6 (33′ st Ravasio sv), Desogus 6 (18′ st Cassano 6). In panchina: Maniero, Magrassi, D’Alessio, Voltan, Rizza, Piccinini, Cecchetto. Allenatore: Dal Canto 6.

Cosenza (3-4-1-2): Micai 6; Venturi 6, Ciervo 6 (1′ st Ricciardi 6), Caporale 6; Kouan 6 (29′ st Kourfalidis 6), Florenzi 6, Charlys 6, Ricci 6 (44′ st Camporese sv); Fumagalli 6 (15′ st Strizzolo 6); Mazzocchi 6 (15′ st Sankoh 6), Hristov 6. In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, D’Orazio, Dalle Mura, Rizzo Pinna, Zilli. Allenatore: Alvini 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.5.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 3.067, di cui 457 ospiti. Espulso al 37′ pt Venturi per gioco scorretto. Ammoniti: Ciervo, Desogus, Masciangelo, Ricci, Casolari, Salvi, Florenzi. Angoli: 7-4. Recupero: 2′; 4′.