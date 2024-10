Crotone, auto finisce fuori strada: tre feriti

l’impatto

CROTONE Incidente stradale oggi a Crotone, alle 16:25 circa una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi è intervenuta in Via Nazioni Unite. All’arrivo sul posto vi era una BMW che per cause ancora da accertare è finita fuori dalla sede stradale contro in guardrail, all’interno tre ragazzi del luogo presi in consegna dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza, dopo aver accertato che all’interno non ci fossero più feriti, l’auto e la zona circostante. Per i rilievi del caso è presente la Polizia.