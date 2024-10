Maltempo e allagamenti nel Reggino, disagi nei centri della costa jonica e nell’entroterra

l’allerta

REGGIO CALABRIA Come previsto non sono mancati nelle ultime ore i disagi legati al maltempo: nel basso Jonio reggino gli allagamenti hanno causato incidenti come quello segnalato ieri mattina a Bova Marina: qui, nei pressi del torrente Sideroni, la polizia di Condofuri e personale dell’amministrazione comunale sono intervenuti per soccorrere una famiglia austriaca, composta da madre e due figli minorenni, che a bordo della sua auto tentava di attraversare il letto del torrente. Il mezzo è stato bloccato e le tre persone sono state tratte in salvo, dopo alcuni momenti di apprensione. Ieri sono stati segnalati disagi anche a Bianco, Bovalino e Caulonia Marina, ma oltre che sulla costa la pioggia ha causato problemi anche nei centri dell’entroterra come San Luca.

I disagi continuano ed è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sulla Calabria meridionale e ionica.

