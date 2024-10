Maltempo, a Reggio Calabria allagamenti e un albero caduto. A Scilla massi sulla strada

la situazione

REGGIO CALABRIA Le forti piogge che si stanno abbattendo in queste ore in Calabria hanno creato, in alcuni casi, disagi, allagamenti e smottamenti. Oltre, infatti, alla chiusura della strada che dal bivio di San Francesco conduce verso la Provinciale 95 (ex SS 522) in entrambe le direzioni a Pizzo, l’esondazione di un torrente a Vibo e una frana sulla SP26 nel Catanzarese, i danni sono stati registrati anche nel Reggino.

Questa mattina, infatti, a Scilla a causa di una caduta massi sulla carreggiata è stata chiusa via San Francesco. Non va meglio a Reggio Calabria. Le forti piogge, infatti, hanno causato allagamenti, la caduta delle protezioni di sicurezza in un cantiere e, soprattutto, la caduta di un albero in via Roma, per fortuna senza conseguenze.