Sicurezza a Cosenza, De Cicco: «Servono controlli h24 e presenza costante dello Stato»

l’appello

COSENZA Il consigliere regionale Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti in Consiglio regionale, interviene con fermezza sulla situazione sicurezza nella città di Cosenza, con particolare attenzione alla zona dell’autostazione, di Via Medaglie d’Oro e ad altre aree sensibili del territorio urbano. “Non possiamo più limitarci ad assistere con preoccupazione a episodi che stanno generando paura, tensione e insicurezza tra cittadini, famiglie, studenti e commercianti. Cosenza ha bisogno di una risposta immediata e concreta”, dichiara De Cicco.

Il consigliere regionale chiede il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine, con un rafforzamento straordinario dei controlli sul territorio e una presenza costante dello Stato nelle aree più delicate della città. “Serve un presidio reale e continuo, che può essere garantito solo attraverso una effettiva collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e che preveda il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Provinciale e, se necessario, anche dell’Esercito attraverso l’operazione Strade Sicure. Chiediamo controlli h24 nella zona dell’autostazione e nelle altre aree critiche di Cosenza”, afferma De Cicco.

Accanto all’azione istituzionale vi è anche il sostegno del Comitato di Via Medaglie d’Oro, rappresentato da Francesco Civitelli, che da tempo raccoglie le preoccupazioni dei residenti e chiede maggiore attenzione per il quartiere. “La sicurezza non ha colore politico. È un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Lo Stato deve tornare ad essere visibile e presente nei quartieri dove oggi troppe persone si sentono abbandonate”, conclude De Cicco.