Serie C, il Crotone rimonta e batte il Taranto 2-1

CROTONE Vince il rimonta il Crotone di mister Longo allo “Scida” contro il Taranto e prova a rialzarsi dopo un periodo poco positivo. 2-1 il risultato finale. Al 42′ Silva lascia partire un mancino a giro dopo aver superato il diretto avversario ma la sua conclusione sbatte contro la traversa. Al 48′ il vantaggio degli ospiti con Shiba che devia in porta su invito dalla destra, su punizione, ma il numero 6 ospite era in netta posizione di fuorigioco. Il pareggio degli Squali arriva al 59 con Jonathan Silva. Il Crotone vuole i tre punti e li trova con il solito Marco Tumminello all’80’. Sinistro da fuori di Silva, sulla traiettoria c’è Tumminello che devia in porta. Al 91′ Chiarella si ritrova a tu per tu con Del Favero e lo supera ma la palla colpisce il palo. Finisce qui.

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Spina (31’st Vitale), Oviszach (13’st Tumminello), Gomez (43’st Chiarella). A disp. : Sala, Martino, Rispoli, Armini, Groppelli, Stronati, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Kolaj. All. Longo



TARANTO: Del Favero; Shiba, De Santis, Verde (19’st Papazov), Mastromonaco (43’st Sacco), Speranza (43’st Giovinco), , Matera, Varela (19’st Schirrù), Contessa; Zigoni (27’st Battimelli), Fabbro. A disp. : Meli, Marong, Picardi, Guarracino, Garau, Schirru, Fiorani, Iervolino, Ardizzone, Vaughn. All. Gautieri



ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

RETI: 3’st Shiba (T), 14’st Silva (C), 35’st Tumminello (C)

NOTE: Ammoniti: Speranza (T), Gallo (C), De Santis (T), Verde (T), Silva (C), Fabbro (T), Chiarella (C). Spettatori: 3.507. (redazione@corrierecal.it)