Maltempo, isolato il comune di Maida – VIDEO

EMERGENZA PIOGGIA

LAMEZIA TERME Dalle ore 23.00 circa criticità dovute alle condizioni meteo avverse nel comprensorio lametino. Sul posto ad operare le squadre del locale distaccamento congiuntamente alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Alle ore 04.00 circa, considerando le numerose richieste pervenute alla SO115 di Catanzaro inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Inoltre sul posto inviate unità SAF Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali. Alle ore 7.00 sono circa 90 gli interventi in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti. La SS280 direzione Lamezia Terme interrotta all’altezza del Centro Commerciale Due Mari. Isolato il comune di Maida per esondazione torrente.

