Lasciano gli Usa per trascorrere la pensione in Calabria: la “favola” di Tony e Francine

la storia

SCALEA Hanno deciso che avrebbero cambiato vita, trascorrendo la loro pensione in Italia, nel giorno del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio mentre erano a Venezia. Era il 2023 e Tony Smarrelli, 74 anni, e sua moglie Francine, 75, di origini italiane, hanno deciso di vendere la loro casa negli Stati Uniti e trasferirsi in Italia, per la precisione a Scalea, in Calabria. A raccontare la loro storia anche la Cnn. A Scalea hanno acquistato nel novembre 2023 una proprietà di 140 metri quadrati, con tre camere da letto, una sala da pranzo e cabina armadio per la cifra di 150mila euro. «Siamo volati in Italia per la seconda volta nel 2023 e abbiamo fatto un’offerta per quella casa. Abbiamo poi ottenuto i nostri visti negli Stati Uniti in tre ore, venduto la nostra casa, fatto le valigie e siamo tornati in Italia a dicembre 2023», ha raccontato Tony. La casa è stata anche completamente ristrutturata («circa 80mila euro per rifare gli impianti, i due bagni nuovi, la cucina e le porte e le finestre») nel giro di quattro mesi. Hanno scelto di vivere a Scalea per la qualità della vita, l’impagabile vista sul mare e l’atmosfera dai ritmi decisamente più lenti. Ma anche per l’ottimo cibo, i ristoranti decisamente più economici che negli Stati Uniti e la cordialità della gente. «Casa nuova e 3 cene fuori a settimana, ma spendiamo 3mila euro in meno al mese. Vivere sulla costa della California o in un posto con una vista sulla costa orientale costerebbe facilmente da 1 a 2 milioni di dollari», ha detto Tony alla Cnn.

