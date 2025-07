Padre Fedele Bisceglia ricoverato, «condizioni complesse»: attesa e preghiere per il monaco cosentino

Timore diffuso

COSENZA L’Associazione Il Paradiso dei Poveri, fondata da Padre Fedele Bisceglia, ha comunicato attraverso i social che il monaco cosentino è attualmente ricoverato, in condizioni definite «complesse». A prendersi cura di lui – si legge nel messaggio – ci sono professionisti «carichi di umanità e attenzioni».

Padre Fedele, figura carismatica da sempre riconosciuta per il suo impegno con i più fragili, era già stato ricoverato all’Irca di Cosenza, dove era stato trasferito in seguito a una grave crisi respiratoria. Le sue condizioni, fanno sapere dalla comunità che lo accompagna da anni, sono complesse. «Il leone ce la farà anche questa volta», scrivono.

Il messaggio si è rapidamente diffuso, raggiungendo le tante persone che, negli anni, hanno incrociato il cammino di Padre Fedele: non solo in Calabria, ma anche in Africa, Madagascar, Canada, Stati Uniti. Una rete solidale che travalica i confini locali e ricorda quanto il suo operato, spesso controcorrente, abbia lasciato un segno concreto e indelebile, in particolare nelle missioni e nei progetti dedicati ai poveri e agli emarginati. A Cosenza, dove resta una figura amata, la notizia sta suscitando preoccupazione ma anche un’ondata di affetto sincero. In molti aspettano aggiornamenti, restando in attesa di buone notizie a cui l’Associazione ha fatto riferimento nel comunicato. (redazione@corrierecal.it)

