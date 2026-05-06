Crotone fuori dai playoff: pari fatale a Caserta

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CASERTA Il Crotone è eliminato dai playoff di Serie C. Allo stadio Alberto Pinto finisce 1-1 contro la Casertana: un risultato che premia i campani, forti del miglior piazzamento in regular season, e condanna i rossoblù, ai quali serviva esclusivamente la vittoria per accedere al turno successivo.

Eppure l’avvio di gara sembrava indirizzare la serata sui binari giusti per la squadra di Longo. Il Crotone parte con personalità e al minuto 8 trova subito il vantaggio: Maggio si accentra e calcia con il destro, la deviazione di Rocchi inganna De Lucia e vale lo 0-1. I pitagorici sfiorano anche il raddoppio al 12’, quando Novella colpisce in pieno il palo con una conclusione potente.

La Casertana accusa il colpo ma reagisce progressivamente. Llano prova a scuotere i suoi al 13’, mentre al 28’ è Butic a costruire la prima vera occasione per i padroni di casa, trovando però una grande risposta di Merelli (azione poi fermata per fuorigioco). Il Crotone controlla ma senza chiudere la partita, e nel finale di primo tempo Toscano impegna ancora Merelli (47’). Si va così all’intervallo sullo 0-1.

Nella ripresa la Casertana cambia assetto e aumenta la pressione. Bentivegna entra subito per dare vivacità, mentre il Crotone prova a gestire con il possesso e qualche cambio. I campani però alzano il ritmo: al 56’ Butic sfiora il pareggio con una girata pericolosa, ancora neutralizzata da Merelli. L’assedio cresce con il passare dei minuti.

Il Crotone prova ad abbassare i ritmi e a difendere il vantaggio, ma al 77’ arriva l’episodio decisivo: Rocchi raccoglie una sponda di testa in area e con un tocco preciso firma l’1-1. Dopo un rapido check, il gol viene convalidato al 79’, facendo esplodere lo stadio.

Nel finale la Casertana gestisce con intelligenza, mentre il Crotone si riversa in avanti alla disperata ricerca del gol qualificazione. Al 90’ vengono concessi 6 minuti di recupero e al 92’ i rossoblù hanno una punizione da posizione interessante, senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo.

Dopo 97 minuti arriva il triplice fischio: il pareggio basta alla Casertana per passare il turno, mentre per il Crotone cala il sipario sulla stagione, tra rimpianti per un vantaggio non difeso e un’occasione sfumata sul più bello. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CASERTANA: De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino (18’st Vano); Oukhadda, Saco (1’st Bentivegna), Toscano, Girelli, Llano (9’st Liotti); Butic (35’st Bacchetti), Casarotto (9’st Kallon). A disp.: Merolla, Vilardi, Arzillo, Kontek, Pezzella, Leone, Proia, Viscardi, Galletta. All. Coppitelli

CROTONE: Merelli; Novella (35’st Russo), Cocetta, Armini, Groppelli; Bruno (16’st Meli), Vinicius, Sandri (1’st Gallo); Zunno, Gomez (1’st Musso), Maggio (16’st Veltri). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Calvano, Energe, Vrenna, Piovanello. All. Longo

ARBITRO: Madonia di Palermo

MARCATORI: 8’pt Maggio (Cr), 32’st Rocchi (Ca)

NOTE: ammoniti Llano (Ca), Rocchi (Ca).

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