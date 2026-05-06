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Decreto Ponte, il governo incassa la fiducia

Tra le norme la prosecuzione dell’iter approvativo per realizzare l’opera

Pubblicato il: 06/05/2026 – 22:06
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Decreto Ponte, il governo incassa la fiducia

ROMA Il governo ha incassato la fiducia sul decreto Ponte alla Camera. I sì sono stati 186, i no 105 e tre gli astenuti. Il decreto – il cui voto finale sul testo è atteso nella tarda serata di oggi – è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l’attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo per la realizzazione del Ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostradali A24 e A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei Uefa 2032; i commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana; norme per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e altre per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. (Ansa)

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