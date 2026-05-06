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l’accusa

«Basta! Guarascio deve andarsene. Subito»

Lo sfogo di Mazzuca dopo la sconfitta del Cosenza contro il Casarano

Pubblicato il: 06/05/2026 – 22:52
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«Basta! Guarascio deve andarsene. Subito»

COSENZA «Basta! Il 5-1 inflittoci dal Casarano, in casa, è l’ennesima umiliazione struggente, una ferita per tutta la tifoseria Rosso blu. Così non si può più andare avanti! Una sconfitta che ci condanna nuovamente alla serie C e certifica il fallimento totale di una gestione che ormai non conosce più né dignità, né onore, né credibilità. Guarascio deve andarsene. Subito. Per rispetto della storia, dei tifosi e di una città che merita ben altro. Guarascio devi farlo subito il passo indietro: da settembre il Comune non sarà più disposto a concedere il nullaosta alla società da te guidata per l’utilizzo del San Vito Marulla. È il momento di chiudere definitivamente questo ignobile capitolo. Per restituire ai tifosi e alla Città quella dignità che è stata volgarmente oltraggiata». Così su facebook Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza,

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