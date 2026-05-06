il riconoscimento

ROMA Ovazione ai David di Donatello per Gianni Amelio, premio alla carriera di questa 71/a edizione. “Sono stato candidato alla carriera al mio terzo film, ex aequo a un maestro che aveva fatto un film più di me. E dal pubblico hanno detto: lo danno a uno che la carriera non l’ha mai fatta e a un altro che non la farà mai”, ha detto Gianni Amelio ricevendo il David di Donatello alla carriera, dopo essere stato accolto da un’ovazione. “Sto finendo un film con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea che si chiama ‘Nessun dolore’. Non so quando uscirà”, ha detto Amelio.

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